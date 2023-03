Atalanta, Ruggeri: "Udinese? Fatta una buona partita, ma non siamo risuciti a vincere. Ora pensiamo al Napoli'' (Di domenica 5 marzo 2023) Ruggeri: "Dispiace non aver vinto contro l'Udinese, ma ora pensiamo al Napoli" Matteo Ruggeri, laterale dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro, dopo il pari con l'Udinese. Queste le sue parole "Abbiamo fatto una buona partita sotto tanti aspetti, sia a livello di gioco sia in difesa, ma purtroppo non siamo riusciti a vincerla. -afferma Ruggieri - L'approccio è stato giusto, abbiamo giocato con la cattiveria necessaria per provare a prenderci i tre punti. È mancato solo il gol e l'Udinese ci ha messo del suo per impedirci di realizzarlo. Dispiace non aver vinto, ma ora pensiamo al Napoli. Dobbiamo recuperare e ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 marzo 2023): "Dispiace non aver vinto contro l', ma ora penal" Matteo, laterale dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro, dopo il pari con l'. Queste le sue parole "Abbiamo fatto unasotto tanti aspetti, sia a livello di gioco sia in difesa, ma purtroppo nonriusciti a vincerla. -afferma Ruggieri - L'approccio è stato giusto, abbiamo giocato con la cattiveria necessaria per provare a prenderci i tre punti. È mancato solo il gol e l'ci ha messo del suo per impedirci di realizzarlo. Dispiace non aver vinto, ma ora penal. Dobbiamo recuperare e ...

