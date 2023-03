Atalanta, problemi per Gasperini in due saltano la sfida con il Napoli (Di domenica 5 marzo 2023) Koopmeiners e Zappacosta saltano la sfida Napoli-Atalanta lesioni muscolari per i due giocatori dì Gasperini. problemi infortuni in casa Atalanta con Gasperini che dovrà sicuramente rinunciare a Zappacosta e Koopmeiners per la sfida con il Napoli. Entrambi si sono sottoposti ad esami strumentali che hanno evidenziato lesioni muscolari e quindi sicuramente non riusciranno a recuperare per sabato. Gasperini deve capire anche se riuscirà a recuperare Zapata, Palomino e Scalvini. L’Atalanta è in cerca di punti Champions League visto che ieri con l’Udinese non è riuscita ad andare oltre il pareggio e dovrà cercare di invertire la tendenza già dalla sfida col ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 marzo 2023) Koopmeiners e Zappacostalalesioni muscolari per i due giocatori dìinfortuni in casaconche dovrà sicuramente rinunciare a Zappacosta e Koopmeiners per lacon il. Entrambi si sono sottoposti ad esami strumentali che hanno evidenziato lesioni muscolari e quindi sicuramente non riusciranno a recuperare per sabato.deve capire anche se riuscirà a recuperare Zapata, Palomino e Scalvini. L’è in cerca di punti Champions League visto che ieri con l’Udinese non è riuscita ad andare oltre il pareggio e dovrà cercare di invertire la tendenza già dallacol ...

