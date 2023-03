Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucacerchione : Esami strumentali hanno evidenziato lesioni muscolari per i calciatori dell’#Atalanta #Koopmeiners e #Zappacosta: i… - ansacalciosport : Atalanta, lesioni per Koopmeiners e Zappacosta. Bicipite e adduttore: saltano sicuramente il Napoli | #ANSA - glooit : Atalanta, lesioni per Koopmeiners e Zappacosta leggi su Gloo -

Contro il Napoli, sabato prossimo, l'non potrà contare su Davide Zappacosta e Teun Koopmeiners, infortunatisi rispettivamente prima e al 41' del primo tempo dell'anticipo di sabato con l'Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo. Per ...Squadra per squadra, la situazione di tutti gli infortunati e gli squalificati in vista del prossimo turno(23giornata:- Lecce) DE ROON: squalificato SCALVINI: squalificato ZAPATA: ...... cambia il tridente là davanti Gli esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo: niente... Nessun dubbio invece per quel che riguarda difesa e corsie esterne- LECCE, domenica ore 12:...

Atalanta, lesioni per Koopmeiners e Zappacosta Agenzia ANSA

Contro il Napoli, sabato prossimo, l'Atalanta non potrà contare su Davide Zappacosta e Teun Koopmeiners, infortunatisi rispettivamente ...Identificati in tempi record dalla polizia i partecipanti agli scontri in città vicino allo stadio il 19 febbraio: in arrivo i Daspo Una settantina di ultrà sono stati denunciati per gli scontri prima ...