Atalanta | Koopmeiners salterà la gara con il Napoli | forti dubbi su Zappacosta

(Di domenica 5 marzo 2023) Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l’infermeria per ladi sabato pomeriggio col. Non ci sarà Teun: il centrocampista olandese è stato sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio accusato ieri contro l’Udinese e i test hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. In forteo anche Davide, fermatosi prima del match a causa di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo destro. Zapata rientrerà in gruppo domani, mentre lo staff medico rivaluterà le condizioni di Palomino e Scalvini: entrambi potrebbero farcela per, col difensore argentino favorito rispetto al suo più giovane compagno. SportFace.

