Atalanta: Gasperini perde Koopmeiners e Zappacosta (Di domenica 5 marzo 2023) Il pareggio interno contro l’Udinese porta con sé un paio di brutte notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in vista della sfida contro il Napoli. Infatti, il tecnico bergamasco dovrà rinunciare, per la sfida con i partenopei, a due pedine fondamentali: il centrocampista Teun Koopmeiners e l’esterno Davide Zappacosta, entrambi acciaccati dopo la gara contro i friulani. Teun Koopmeiners, AtalantaAtalanta, Koopmeiners dopo la sosta, Zappacosta speranza Empoli Per quanto riguarda Teun Koopmeiners, il centrocampista dell’Atalanta ha riportato una lesione di primo grado della giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro. Un problema che, con ogni probabilità, lo costringerà a diverse ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 marzo 2023) Il pareggio interno contro l’Udinese porta con sé un paio di brutte notizie per l’di Gian Piero, in vista della sfida contro il Napoli. Infatti, il tecnico bergamasco dovrà rinunciare, per la sfida con i partenopei, a due pedine fondamentali: il centrocampista Teune l’esterno Davide, entrambi acciaccati dopo la gara contro i friulani. Teundopo la sosta,speranza Empoli Per quanto riguarda Teun, il centrocampista dell’ha riportato una lesione di primo grado della giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro. Un problema che, con ogni probabilità, lo costringerà a diverse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : 2018, #Juve-#Atalanta. Gasperini, che oggi lancia panini dalla sua auto, fece 'riposare 9 titolari, mandando in ca… - MicheleChiriatt : @supersonico1986 Stesse parole di gasperini post Milan Atalanta - SportdelSud : Nuovi guai per l’Atalanta alla voce infortunati in vista della partita di sabato 11 marzo al Maradona contro il Nap… - davidewzanardi : RT @vfeltri: Sono un estimatore di Gasperini. Osservo però che l’Atalanta priva di Gomez, di Icilic, di Zapata e del colombiano di classe c… - infoitsport : Atalanta, problemi per Gasperini in due saltano la sfida con il Napoli -