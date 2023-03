Atalanta | altro stop | e le avversarie per l’Europa continuano a fare punti

(Di domenica 5 marzo 2023) La vittoria resta una chimera e l’impatta nuovamente al Gewiss contro l’Udinese. Sin dall’avvio si capisce che non sarebbe stato facile superare la difesa bianconera, molto chiusa e compatta. Il tridente nerazzurro ci prova senza troppa inventiva, andando continuamente a sbattere contro i potenti difensori udinesi. Anzi, a dirla tutta, serve un super Musso a fermare Beto involatosi verso la porta nerazzurra. Decisamente pericolosi i due avanti bianconeri, Beto e Succes, molto mobili e sempre pronti a tenere in ansia la difesa di Gasperini. Purtroppo neppure la sorte gira per i nostri, con Koop che si ferma e deve lasciare il posto a Ederson. Permolto positiva la prova del brasiliano, uno dei pochissimi a meritarsi la sufficienza e a dannarsi l’anima per cercare di portare a casa i tre. Nella ripresa la Dea ci prova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescovitel4 : @LSerena23 @1926_cri Chiarissimo ti ringrazio, effettivamente c'era il sold out ed il rischio di rimanere senza esi… - purpletweet90 : @BasilicoTweet @En3rix Avrei detto lo stesso come ad esempio ricordo eccessiva un espulsione di quest'anno di uno d… - rimini1907 : RT @mastrodea74: @papiniste @Atalanta_BC @MilenaLazzaroni @orobico72 @esserealice @itselee8 @ceco_hopeful @deatoffees @rimini1907 @Mary0180… - ufromthecity : tra l’altro piccolo appunto della fiorentina contro le big della gestione italiano: 3 vittorie contro l’atalanta 2… - CorkScrew12 : Detto ancora una volta che De Keteleare ha fatto vedere cose buone, è da capire perché nel suo caso vanno contate a… -

... ma le incognite - soprattutto con il processo del 27 marzo per l'filone di inchiesta - sono ... Perché l', sesta e in Conference, in questo momento è a soli sette punti e potenzialmente a -...ROMA - Tre campioni del mondo, e non uno che somigli all': il primo ha il dente avvelenato, il secondo la fantasia stanca e il terzo poca voglia. Che ...45 Milan -2 - 0 CALCIO - PREMIER ...La Roma migliore che ha visto quest'anno "All'andata con l'e in alcune gare dove ho visto ... Ibanez "Preferisco parlare d', di gente che è tornata a girare, come Spinazzola, sperando ...

Altra tegola per l'Atalanta, risentimento muscolare per Koopmeiners: salterà il Napoli Tutto Napoli

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l'ex ct Cesare Prandelli dice la sua sulla corsa alla prossima Champions League, che coinvolge Milan, Inter, Lazio, Roma e Juventus, ...Una settimana per metabolizzare la sconfitta contro la Lazio, per alzare la testa e riprendersi. Il Napoli guarda avanti, ...