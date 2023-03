Associazione Davide Astori, raccolti oltre 18mila euro: verranno destinati a un centro in Camerun (Di domenica 5 marzo 2023) Attraverso i propri canali ufficiali, l’Associazione Davide Astori ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi sul portale Gofundme.com, promossa prima della gara Fiorentina-Milan e sul profilo Instagram dell’Associazione. Sono stati infatti raccolti oltre 18.000 euro, che verranno donati a un centro medico in Camerun dove si trovano attualmente più di 100 bambini per la fornitura di un chemioterapico contro l’anemia falciforme. Splendido gesto di solidarietà da parte del mondo del calcio e non solo, che non ha dimenticato l’ex difensore a 5 anni dalla sua scomparsa. “Crediamo che l’esito della raccolta sia un risultato incredibile – spiega l’Associazione ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Attraverso i propri canali ufficiali, l’ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi sul portale Gofundme.com, promossa prima della gara Fiorentina-Milan e sul profilo Instagram dell’. Sono stati infatti18.000, chedonati a unmedico indove si trovano attualmente più di 100 bambini per la fornitura di un chemioterapico contro l’anemia falciforme. Splendido gesto di solidarietà da parte del mondo del calcio e non solo, che non ha dimenticato l’ex difensore a 5 anni dalla sua scomparsa. “Crediamo che l’esito della raccolta sia un risultato incredibile – spiega l’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GBatistutaOK : Per l’occasione l’Associazione Davide Astori ha organizzato una raccolta fondi accessibile a questo link: - sportface2016 : Associazione Davide #Astori, raccolti oltre 18mila euro contro l'anemia falciforme: verranno destinati a un centro… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Associazione Davide Astori ringrazia, fondi a centro in Camerun Con Fiorentina e Milan e sui social, raccolti oltre 18mila euro - MilanPress_it : Ricavati 18.000 per l'#AssociazioneDavideAstori #MilanPress - allmilanit : L’associazione Davide Astori si fa sentire: “Grazie a tutti”?? -