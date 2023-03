Associazione Astori, raccolti oltre 18mila euro per i bambini del Camerun (Di domenica 5 marzo 2023) oltre 18mila euro raccolti per aiutare i bambini del Camerun. Un grande risultato raggiunto dall’Associazione Davide Astori, che al termine della raccolta fondi organizzata prima della partita Fiorentina-Milan attraverso i social network ha voluto ringraziare tutti pubblicamente. Tifosi e club. “Crediamo che l’esito di questa iniziativa, svoltasi a distanza di meno di tre settimane dalla nostra costituzione, sia un risultato incredibile”, ha dichiarato l’Associazione Astori tramite una nota stampa. “Il merito va riconosciuto ad ACF Fiorentina – prosegue la nota – nonché a tutti i suoi collaboratori e ai volontari organizzati dalle tre Associazioni del tifo Viola (ATF, ACCVC E SOLO VIOLA). Un particolare grazie a ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)per aiutare idel. Un grande risultato raggiunto dall’Davide, che al termine della raccolta fondi organizzata prima della partita Fiorentina-Milan attraverso i social network ha voluto ringraziare tutti pubblicamente. Tifosi e club. “Crediamo che l’esito di questa iniziativa, svoltasi a distanza di meno di tre settimane dalla nostra costituzione, sia un risultato incredibile”, ha dichiarato l’tramite una nota stampa. “Il merito va riconosciuto ad ACF Fiorentina – prosegue la nota – nonché a tutti i suoi collaboratori e ai volontari organizzati dalle tre Associazioni del tifo Viola (ATF, ACCVC E SOLO VIOLA). Un particolare grazie a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GBatistutaOK : Per l’occasione l’Associazione Davide Astori ha organizzato una raccolta fondi accessibile a questo link: - glooit : Associazione Davide Astori ringrazia, fondi a centro in Camerun leggi su Gloo - AnsaToscana : Associazione Davide Astori ringrazia, fondi a centro in Camerun. Con Fiorentina e Milan e sui social, raccolti oltr… - cielorossonero : RT @MilanPress_it: Ricavati 18.000 per l'#AssociazioneDavideAstori #MilanPress - sportface2016 : Associazione Davide #Astori, raccolti oltre 18mila euro contro l'anemia falciforme: verranno destinati a un centro… -