Associazione Astori: «Esito della raccolta risultato incredibile». Incasso a un centro medico in Camerun (Di domenica 5 marzo 2023) L’Associazione Davide Astori con un post sul proprio profilo social ha ufficializzato l’Esito della raccolta fondi con l’Incasso devoluto a un centro medico in Camerun L’Associazione Davide Astori con un post sul proprio profilo social ha ufficializzato l’Esito della raccolta fondi con l’Incasso devoluto a un centro medico in Camerun. La nota: «Crediamo che l’Esito della raccolta sia un risultato incredibile . Il merito va riconosciuto alla Fiorentina nonché a tutti i suoi collaboratori ed ai ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) L’Davidecon un post sul proprio profilo social ha ufficializzato l’fondi con l’devoluto a uninL’Davidecon un post sul proprio profilo social ha ufficializzato l’fondi con l’devoluto a unin. La nota: «Crediamo che l’sia un. Il merito va riconosciuto alla Fiorentina nonché a tutti i suoi collaboratori ed ai ...

