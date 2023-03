Ascolti TV | Sabato 4 marzo 2023. C’è Posta per Te vince col 28.8% (4,55 mln), The Voice Kids debutta al 22.9% (3,58 mln) (Di domenica 5 marzo 2023) The Voice Kids Nella serata di ieri, Sabato 4 marzo 2023, su Rai1 la novità The Voice Kids, in onda dalle 21:33 alle 00:44, ha conquistato 3.589.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:29 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.556.000 spettatori con uno share del 28.8%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 827.000 spettatori (4.2%) e F.B.I. International 726.000 spettatori (4%). Su Italia1 Dragon Trainer – Il mondo nascosto ha intrattenuto 558.000 spettatori (3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 896.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone in prima visione totalizza un a.m. di 402.000 spettatori (2.5%). Su La7 La maschera di ferro ha registrato 402.000 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 marzo 2023) TheNella serata di ieri,, su Rai1 la novità The, in onda dalle 21:33 alle 00:44, ha conquistato 3.589.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5 C’èper Te, dalle 21:29 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.556.000 spettatori con uno share del 28.8%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 827.000 spettatori (4.2%) e F.B.I. International 726.000 spettatori (4%). Su Italia1 Dragon Trainer – Il mondo nascosto ha intrattenuto 558.000 spettatori (3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 896.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone in prima visione totalizza un a.m. di 402.000 spettatori (2.5%). Su La7 La maschera di ferro ha registrato 402.000 ...

