Ascolti tv | dati auditel sabato 4 marzo | C' è Posta per Te vince col ritorno in tv di Maria De Filippi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti TV 4 marzo 2023, dati auditel ieri sera - NotizieVirgilio : ?? Ascolti tv, Maria De Filippi torna in tv e vince la sfida dell'Auditel - EnzoPio2 : RT @SuperGuidaTV: #ascoltitv - c'è posta al 28.8% di share. #cepostaperte #mariadefilippi #MareFuori #marefuori3 #TheVoiceKidsIt #TheVoic… - IsaeChia : #TheVoice Kids Vs #CePostaperTe: ecco chi ha vinto la prima sfida di ascolti Tutti i dati auditel della serata di… - SuperGuidaTV : #ascoltitv - c'è posta al 28.8% di share. #cepostaperte #mariadefilippi #MareFuori #marefuori3 #TheVoiceKidsIt… -

del preserale del 4 marzo .tv, come funziona l'Auditel . Idella prima serata del 4 marzo. Di seguito, si riportano idella prima serata con il numero dei telespettatori e ...Dopo il boom dell'esordio, id'ascolto della seconda puntata sono stati decisamente più ... Ma non sono qui a parlare degli. Voglio piuttosto parlare di ' uno dei momenti più intensi e ...Di seguito tutti irelativi al prime time di sabato 4 marzo 2023 : Rai Uno, The Voice Kids ...tv sabato 4 marzo 2023: preserale e access prime time Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto ...

Ascolti tv, crolla Michelle Impossibile & Friends: i dati della seconda puntata Today.it

I dati della prima serata del 4 marzo I dati dell'access prime time del 4 marzo I dati del preserale del 4 marzo Ascolti tv, come funziona l’Auditel I dati della prima serata del 4 marzo Di seguito, ...Maria De Filippi con "C'è posta per te", ha conquistato ancora una volta il pubblico. Insegue The Voice Kids. Ancora una nuova sfida nel sabato sera televisivo. Il programma condotto da Maria De Filip ...