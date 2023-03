Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 4 marzo 2023

(Di domenica 5 marzo 2023)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. C’è posta per te conquista la prima serata con 4,6 milioni di spettatori, mentre l’esordio di The Voice Kids ne totalizza 3,6.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma The Voice Kids ha portato a casa 3589 spettatori (22,86% di share); su Canale5 la puntata del people show C’è posta per te ha avuto 4556 spettatori (share 28,76%). Su Italia1 il film Dragon Trainer e il mondo nascosto ha ottenuto 558 spettatori (2,97%); su Rai2 il telefilm FBI ha portato a casa 827 spettatori (4,24%), mentre FBI International ne ha avuti 726 (4,00%); su Rai3 la puntata del programma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : La nuova puntata di C'è posta per te ha raggiunto il maggior numero di ascolti. Il pubblico era sintonizzato per il… - infoitcultura : Ascolti tv, dati auditel sabato 4 marzo: C'è Posta per Te vince col ritorno in tv di Maria De Filippi - infoitcultura : Ascolti TV 4 marzo 2023, dati auditel ieri sera - NotizieVirgilio : ?? Ascolti tv, Maria De Filippi torna in tv e vince la sfida dell'Auditel - EnzoPio2 : RT @SuperGuidaTV: #ascoltitv - c'è posta al 28.8% di share. #cepostaperte #mariadefilippi #MareFuori #marefuori3 #TheVoiceKidsIt #TheVoic… -

ieri sera, 4 marzo: iauditel di C'è posta per te e della prima puntata di The Voice Kids Prima di vedere, nel dettaglio, glidi Maria De Filippi e Antonella Clerici, ricordiamo ...Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 marzo 2023 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, Italia Sì!, L'Eredità e ...del preserale del 4 marzo .tv, come funziona l'Auditel . Idella prima serata del 4 marzo. Di seguito, si riportano idella prima serata con il numero dei telespettatori e ...

Ascolti tv, crolla Michelle Impossibile & Friends: i dati della seconda puntata Today.it

chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti Tutte le preferenze del pubblico in termini di share e i dati auditel. Ascolti tv 4 marzo: nuova sfida tra Rai e Mediaset Rai 1: The Voice Kids, la ...The Voice Kids Vs C’è Posta per Te: ecco chi ha vinto la prima sfida di ascolti È andata in onda ieri sera una nuova ... possibilità di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ...