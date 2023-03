ASCOLTI TV 4 MARZO 2023: IL DEBUTTO DI THE VOICE KIDS, C’È POSTA PER TE, SAPIENS, VERISSIMO, ITALIA SÌ, TV TALK (Di domenica 5 marzo 2023) ASCOLTI TV 4 MARZO 2023 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Maria De Filippi a inizio puntata ha voluto fare un ringraziamento speciale a tutti coloro che le hanno dimostrato affetto in un momento molto particolare della sua vita. Caffè di RaiUno – xTg1 – xIn Famiglia – xBuongiorno Benessere – xIl Provinciale – xIl Provinciale – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Bianca – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – x + xITALIASì! – x + xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xThe VOICE KIDS – xCiao Maschio – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xBrasile: Natura di Smeraldo – xMagnifica ITALIA – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xTerra Amara – v. nettoVERISSIMO – ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 marzo 2023)TV 4· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Maria De Filippi a inizio puntata ha voluto fare un ringraziamento speciale a tutti coloro che le hanno dimostrato affetto in un momento molto particolare della sua vita. Caffè di RaiUno – xTg1 – xIn Famiglia – xBuongiorno Benessere – xIl Provinciale – xIl Provinciale – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Bianca – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – x + xSì! – x + xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xThe– xCiao Maschio – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xBrasile: Natura di Smeraldo – xMagnifica– ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xTerra Amara – v. netto– ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Ascolti tv sabato 4 marzo 2023: C’è Posta per Te, The Voice Kids - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: LA TOSCANA FOOD DON BOSCO CEDE A SPEZIA - zazoomblog : Ascolti tv sabato 4 marzo 2023: The Voice Kids C’è Posta per Te Dragon Trainer dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : Ascolti tv sabato 4 marzo 2023: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Dragon Trainer, dati Auditel e share - CorriereCitta : Ascolti tv The Voice Kids e C’è Posta per Te, chi ha vinto: dati Auditel e share di sabato 4 marzo 2023 -