Ascolti Tv 4 marzo 2023, bottino pieno per Canale 5 con C'è Posta per te e Lucio & Lucio (Di domenica 5 marzo 2023) Ascolti 4 marzo 2023 in prima serata su Rai1 la novità The Voice Kids, in onda dalle 21:33 alle 00:44, ha conquistato 3.589.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5 il ritorno di Maria De ... Leggi su leggo (Di domenica 5 marzo 2023)in prima serata su Rai1 la novità The Voice Kids, in onda dalle 21:33 alle 00:44, ha conquistato 3.589.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su5 il ritorno di Maria De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : La nuova puntata di C'è posta per te ha raggiunto il maggior numero di ascolti. Il pubblico era sintonizzato per il… - infoitcultura : Ascolti Tv 4 marzo 2023, bottino pieno per Canale 5 con C'è Posta per te e Lucio & Lucio - davidemaggio : #AscoltiTV | Sabato 4 marzo 2023· C’è Posta per Te vince col 28.8% (4,55 mln), The Voice Kids si difende bene con… - infoitcultura : Ascolti tv, dati auditel sabato 4 marzo: C'è Posta per Te vince col ritorno in tv di Maria De Filippi - infoitcultura : Ascolti tv sabato 4 marzo 2023: chi ha vinto tra C'è Posta Per Te e The Voice Kids -