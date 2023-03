Artista immagina una sfilata di moda con modelli senior realizzata con l’AI

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 5 marzo 2023) L’arte può aiutarci are un mondo in cui vogliamo vivere. Le opere d’arte generate dall’intelligenza artificiale stanno diventando sempre più un modo per fare proprio questo. Sebbene l’intelligenza artificiale sia un argomento controverso e preoccupante, ci sono usi per questa forma di tecnologia che consente alla comunità artistica di sperimentare e superare barriere radicate. Il regista e artista nigeriano Malik Afegbua utilizza l’intelligenza artificiale per produrre immagini di anziani vestiti con abiti allamentre sfilano sulla passerella. La serie intitolata Fashion Show for Elders presenta personerie vestite con bellissimi completi fatti su misura per la passerella. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malik Afegbua (@slickcityceo) Afegbua vede ...