Arsenal, non tramonta un sogno di mercato in casa Juve (Di domenica 5 marzo 2023) L'Arsenal continua a monitorare la situazione di casa Juventus con un obiettivo di mercato ben definito davanti a sé. La volontà,... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) L'continua a monitorare la situazione dintus con un obiettivo diben definito davanti a sé. La volontà,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SciabolataFFP : Arteta non è solo un bravo mister, che sta guidando l'Arsenal in testa alla Premier League. Evidentemente deve ave… - Famcri_em : @Pollogrini5 Cosa non hai capito che siete sopra Arsenal, Atletico, Lipsia, Tottenham e Napoli, e quindi non è evid… - cmdotcom : Le 5 cose che non sai di Reiss #Nelson, il migliore amico di #Sancho che ha tenuto l’#Arsenal a+5 sul… - _fede10 : In tutte le partite con l'Arsenal Erin completamente divorata da Little, ma una certa allenatrice ha pensato bene c… - Spina14_acm : RT @_talebanikov: Cosa mi porterò dietro da questa stagione? Messi sul tetto del Mondo La Finale ????-???? L’Arsenal di Arteta Il City di Gua… -