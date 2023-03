Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, l'eroe di giornata Nelson va in scadenza: la posizione del giocatore: Reiss Nelson, esterno che ha deciso… - N_Masini : Che follia all’Emirates. Quante emozioni. Pomeriggio svoltato da una di quelle partite che vale un intero campionat… -

Highlights: Midtjylland - Sporting CP 0 - 4 La storia sorride allo Sporting CP contro l'Il ... Volkan Demiral è stato l'della serata con tre parate. Dove si giocherà la finale di UEFA ...L'della notte di gala europea di Old Trafford è lui, il santone olandese che è il nuovo ... terzo posto in campionato con 7 punti rimontati alla capolistada dopo il Mondiale e domenica la ...Aggiornamento settimanale sulle attività del Dibu Martinez - Brutta giornata per il nostro, che ha preso quattro gol dall'nell'incredibile partita che ha visto il suo Aston Villa subire ...

Arsenal, l'eroe di giornata Nelson va in scadenza: la posizione del ... Calciomercato.com

Reiss Nelson, esterno che ha deciso Arsenal-Bournemouth all'ultimo, ha il contratto in scadenza a giugno ma è sicuro di voler rimanere a Londra rinnovando il suo accordo.La squadra di Guardiola vince 2-0 l'anticipo delle 13.30. Ora la risposta dell'Arsenal capolista, in campo contro il Bournemouth ...