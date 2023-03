Arsenal, Arteta ha un grande obiettivo per giugno: gioca nel Dortmund (Di domenica 5 marzo 2023) L'Arsenal vuole ingaggiare a tutti i costi Julian Brandt a giugno. Ne sono certi i colleghi della Bild. L'ex Bayer Leverkusen è... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) L'vuole ingaggiare a tutti i costi Julian Brandt a. Ne sono certi i colleghi della Bild. L'ex Bayer Leverkusen è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielpiazza_ : @90ordnasselA Grande Arsenal,grande società che ha avuto la pazienza di aspettare e far crescere Arteta,il suo gioc… - DeBelloGalli8 : @Fedenwski Se avrò l’onore di essere il punto 1 BEN VENGA l’arsenal di Arteta (che goduria oggi) - Campanelli11 : @JCentoscielle Un po’ come ha fatto l’arsenal con Arteta, potrebbe volerci anche più di una stagione per la transiz… - sportface2016 : #PremierLeague | #Arsenal, #Arteta: 'Sono orgoglioso dei miei calciatori, non hanno mai mollato' - Sagar_ACM : @abdule_10 Need an Arsenal vs Juve in Europa League. Allegri vs Arteta -