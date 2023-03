Arezzo, morì a 14 anni dopo un malore: Als condannata al risarcimento di 390mila euro (Di domenica 5 marzo 2023) La Asl Toscana Sud Est è stata condannata al pagamento di 390mila euro nei confronti della famiglia di Andrei Claudiu Tiseanu, il liceale di 14 anni morto mentre stava andando a scuola a Castiglion Fiorentino nel novembre 2014. Secondo quanto emerso dalle indagini, sembra infatti che il ragazzo avrebbe potuto salvarsi, se i soccorsi non ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) La Asl Toscana Sud Est è stataal pagamento dinei confronti della famiglia di Andrei Claudiu Tiseanu, il liceale di 14morto mentre stava andando a scuola a Castiglion Fiorentino nel novembre 2014. Secondo quanto emerso dalle indagini, sembra infatti che il ragazzo avrebbe potuto salvarsi, se i soccorsi non ... TAG24.

