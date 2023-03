(Di domenica 5 marzo 2023) I due attaccanti in campo dall'inizio a Cesena dove i rossoblù cercano punti per la salvezza. Il ricordo di Ponzo e Martelli prima del ...

I due attaccanti in campo dall'inizio a Cesena dove i rossoblù cercano punti per la salvezza. Il ricordo di Ponzo e Martelli prima del ......Peri mentre la direzione sarà affidata all' arbitro Valerio Pezzopane della sezione de L'. ... Allenatore: Binotto (squalificato) LUCCHESE (4 - 3 - 3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, ...SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVAMARCO (MONTEVARCHI) per avere, al 10° minuto del primo tempo,

Aquila, Banchini si affida a Kernezo e Italeng LA NAZIONE

Per primo lo ha detto Andrea Ciofi domenica scorsa nel dopo Fiorenzuola-Cesena. Il difensore del Cavalluccio è stato molto chiaro e ha detto che la gara di oggi, quella che oppone i bianconeri all’ Aq ...Trasferta proibitiva per l'Aquila Montevarchi, di scena domani pomeriggio a Cesena contro la terza forza del girone. I toscani sono ultimi in classifica ma il tecnico, Marco Banchini, non ...