Antonio Cassano: "Roma-Juventus una delle mie più belle partite"

Cassano racconta Roma-Juventus Domenica 5 marzo, alle ore 20.45, lo stadio Olimpico di Roma sarà il teatro della sfida tra Roma e Juventus. Un ex giallorosso è stato intervistato da La Repubblica e ha parlato dei suoi ricordi legati a questa sfida. Si tratta di Antonio Cassano che ha parlato anche della sua avventura nella capitale e dei suoi rifiuti ai bianconeri. Ecco un estratto: 

"Sono passati 19 anni da Roma-Juventus 4-0: la più bella partita della sua vita? "Una delle più belle partite della vita mia. Il problema è che quelle cose le facevo una volta ogni sei anni. Mi affascinava confrontarmi con le grandi, Mi dicevo: 'Ora vi faccio vedere chi è il più forte'."

