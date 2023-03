(Di domenica 5 marzo 2023) 'Rodriguez? Erodi lei, altrimenti non ci avrei fatto una figlia'. Così, a 'Verissimo',parla della showgirl argentina, sua ex compagna, che l'ha reso padre ...

' Belen Rodriguez Ero molto innamorato di lei, altrimenti non ci avrei fatto una figlia'. Così, a 'Verissimo',parla della showgirl argentina, sua ex compagna, che l'ha reso padre della piccola Luna Marì . 'Avevamo un rapporto stupendo, ma ci trovavamo in due momenti estremamente diversi ...

Antonino Spinalbese: "Ero molto innamorato di Belen, rifarei tutto altre 10 milioni di volte" TGCOM

Antonino Spinalbese a Verissimo ha parlato di come sia finita la storia con Belen Rodriguez e di come stia andando con Ginevra Lamborghini ammettendo di non essere innamorato, ma solo attratto a ...Dopo circa sei mesi passati nella Casa più spiata d’Italia Antonino Spinalbese è tornato alla vita di tutti i giorni. Soprattutto ha potuto riabbracciare sua figlia, Luna Marì, avuta con Belen ...