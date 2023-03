Antonino Spinalbese, chi sono le sue ex fidanzate: da Giulia Tordini a Helena Prestes (Di domenica 5 marzo 2023) Antonino Spinalbese, reduce dalla rottura con Belen Rodriguez, durata fino a inizio 2022 e culminata con la nascita della figlia ha avuto dopo una serie di ex fidanzate. Di Belen Rodriguez lui si dichiarava innamoratissimo: “Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”, raccontava lui, lasciando intendere di avere avuto un colpo di fulmine: “Il primo segnale l’ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni ad Ibiza, sono dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano. E poi, un giorno, pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto ‘Ma di cosa ti sei fatto?’ e mi ha buttato giù il telefono” Chi è Chiara Maria Mannarino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023), reduce dalla rottura con Belen Rodriguez, durata fino a inizio 2022 e culminata con la nascita della figlia ha avuto dopo una serie di ex. Di Belen Rodriguez lui si dichiarava innamoratissimo: “Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”, raccontava lui, lasciando intendere di avere avuto un colpo di fulmine: “Il primo segnale l’ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni ad Ibiza,dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano. E poi, un giorno, pensavo così tanto a questa storia che midistratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto ‘Ma di cosa ti sei fatto?’ e mi ha buttato giù il telefono” Chi è Chiara Maria Mannarino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leti_luca : Quanto sei compatibile con me? 10% Rosa di grazia 10% Maddalena svevi 10% Serena Carella 10% Albe 10% Deddy 10% Nd… - ellykelly20 : RT @iostoconikita: Sputa sulla foto di Antonino Spinalbese #nikiters #dakita #delizon #Gintonic #pullulers #romiters #chupita #marea #fio… - lagattaeris : RT @rossella_vene: In un mondo di Edoardo Donnamaria, Tavassi e Onestini siate Antonino Spinalbese e Matteo Diamante #GFVIP #gintonic #niki… - iettina : RT @rossella_vene: In un mondo di Edoardo Donnamaria, Tavassi e Onestini siate Antonino Spinalbese e Matteo Diamante #GFVIP #gintonic #niki… - MissUrsula6 : RT @iostoconikita: Sputa sulla foto di Antonino Spinalbese #nikiters #dakita #delizon #Gintonic #pullulers #romiters #chupita #marea #fio… -