Antonino Spinalbese, chi sono le sorelle: “Dopo la morte di papà le ho cresciute io” (Di domenica 5 marzo 2023) Antonino Spinalbese, specie Dopo la morte del suo adorato padre, è molto legato a sua mamma e le due sorelle, sono veramente la cosa più importante della sua vita insieme alla figlia Luna Marì avuta da Belen Rodriguez. Antonino Spinalbese, chi sono le sorelle La sorella di Antonino, Lucia Spinalbese, è molto legata al fratello ed anche alla sua nipotina Luna Marì. Proprio il gieffino, tra le pagine di Chi Magazine, aveva parlato delle sue due sorelle Dopo la morte del padre: sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ringrazio, perché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023), specieladel suo adorato padre, è molto legato a sua mamma e le dueveramente la cosa più importante della sua vita insieme alla figlia Luna Marì avuta da Belen Rodriguez., chileLa sorella di, Lucia, è molto legata al fratello ed anche alla sua nipotina Luna Marì. Proprio il gieffino, tra le pagine di Chi Magazine, aveva parlato delle sue dueladel padre:già stato padre delle mie due. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ringrazio, perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leti_luca : Quanto sei compatibile con me? 10% Rosa di grazia 10% Maddalena svevi 10% Serena Carella 10% Albe 10% Deddy 10% Nd… - ellykelly20 : RT @iostoconikita: Sputa sulla foto di Antonino Spinalbese #nikiters #dakita #delizon #Gintonic #pullulers #romiters #chupita #marea #fio… - lagattaeris : RT @rossella_vene: In un mondo di Edoardo Donnamaria, Tavassi e Onestini siate Antonino Spinalbese e Matteo Diamante #GFVIP #gintonic #niki… - iettina : RT @rossella_vene: In un mondo di Edoardo Donnamaria, Tavassi e Onestini siate Antonino Spinalbese e Matteo Diamante #GFVIP #gintonic #niki… - MissUrsula6 : RT @iostoconikita: Sputa sulla foto di Antonino Spinalbese #nikiters #dakita #delizon #Gintonic #pullulers #romiters #chupita #marea #fio… -