Antonella Clerici | dati pesantissimi | svenimenti ai vertici Rai

(Di domenica 5 marzo 2023) Il suo coach Clementino è (simpaticamente) stramazzato a terra, tra i coriandoli. Ma immaginiamo che a viale Mazzini siano stati in tanti a “svenire” per la vittoria di Maria Teresa Reale a The Voice Senior, e soprattutto il clamoroso boom di ascolti registrato dalla finalissima dello show musicale diriservato agli arzilli aspiranti cantanti over 60. Una puntata conclusiva seguita venerdì sera da 3,6 milioni di telespettatori con il 23,57% di share. La terza edizione del programma si è confermata anche come quella di maggior successo, crescendo di oltre quattro punti di share rispetto alla stagione 2022 e raggiungendo il 23,5 di share medio, con punte frequenti sopra il 30 per cento., considerando il format assai semplice della trasmississione, la sua tutto sommato breve durata e ...