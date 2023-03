“Antifascismo patetico”. Porro disintegra Schlein e la sinistra (Di domenica 5 marzo 2023) Nicola Porro si traveste da Black bloc per prendere in giro la sinistra ed ironizzare contro il pericolo fascismo invocato dalle opposizione del governo guidato da Giorgia Meloni. Negli ultimi giorni il clima della politica è diventato sempre più incandescente e il giornalista, nonché conduttore di Quarta Repubblica su Rete4, ha messo a tacere tutti coloro che annunciano una svolta nera dell'Italia. “‘Sabato Antifa', il patetico corteo di Elly Schlein e compagni” il titolo che dà Porro al video pubblicato sul proprio account Twitter: “Manifestazioni antifasciste a Firenze perché stanno arrivando i fascisti e stanno occupando il Paese. Questa è una bella felpa da Black bloc. Il pericolo di questo Paese è il fascismo, oltre il pericolo del fascismo c'è un po' di pericolo di leghismo, oltre al leghismo ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Nicolasi traveste da Black bloc per prendere in giro laed ironizzare contro il pericolo fascismo invocato dalle opposizione del governo guidato da Giorgia Meloni. Negli ultimi giorni il clima della politica è diventato sempre più incandescente e il giornalista, nonché conduttore di Quarta Repubblica su Rete4, ha messo a tacere tutti coloro che annunciano una svolta nera dell'Italia. “‘Sabato Antifa', ilcorteo di Ellye compagni” il titolo che dàal video pubblicato sul proprio account Twitter: “Manifestazioni antifasciste a Firenze perché stanno arrivando i fascisti e stanno occupando il Paese. Questa è una bella felpa da Black bloc. Il pericolo di questo Paese è il fascismo, oltre il pericolo del fascismo c'è un po' di pericolo di leghismo, oltre al leghismo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosaroccaforte : RT @FrancescoSamma2: Poiché per me la democrazia italiana è matura, dell'antifascismo non me ne frega nulla. I cadaveri stiano al camposant… - DoeJohnhdoe : @NicolaPorro Qui di patetico c’è uno che prova a difendere l’indifendibile, sfoderando ad arte supercazzole ad appa… - FrancescoSamma2 : Poiché per me la democrazia italiana è matura, dell'antifascismo non me ne frega nulla. I cadaveri stiano al campos… - blusewillis2 : RT @EffeScudata: @NicolaPorro Il patetico giornalista che sminuisce il valore dell'antifascismo. Che pena mi fai. - NinoPalmisano3 : @PBerizzi @repubblica Sei patetico buon pranzo di antifascismo -

Ci riprovano: "Un Cln per fermare le destre" Immagina un fascismo incombente e risponde col solito antifascismo di maniera, confuso, velleitario, e - con tutto il rispetto - pure un po' patetico. L'ennesima riedizione del Cln parte dal Lazio, ... Ci riprovano: "Un Cln per fermare le destre" Immagina un fascismo incombente e risponde col solito antifascismo di maniera, confuso, velleitario, e - con tutto il rispetto - pure un po' patetico. L'ennesima riedizione del Cln parte dal Lazio, ... Immagina un fascismo incombente e risponde col solitodi maniera, confuso, velleitario, e - con tutto il rispetto - pure un po'. L'ennesima riedizione del Cln parte dal Lazio, ...Immagina un fascismo incombente e risponde col solitodi maniera, confuso, velleitario, e - con tutto il rispetto - pure un po'. L'ennesima riedizione del Cln parte dal Lazio, ... Nicola Porro, black-bloc scatenato: "Schlein patetica. Chi ha rotto i cog***" Liberoquotidiano.it