Anticipazioni Un Altro Domani, Puntate Spagnole: Ecco Come Muore Victor! (Di domenica 5 marzo 2023) Anticipazioni Un Altro Domani, Puntate Spagnole: Victor perde la vita sul finale della soap, a causa di un errore commesso da Carmen. Si tratta di una tragedia per tutti… In Un Altro Domani, uno dei personaggi più amati, oltre che uno dei protagonisti assoluti, è sempre stato Victor. Quest’ultimo si è innamorato di Carmen e dopo varie peripezie si è anche sposato con lei. Verso il termine della soap, però, Victor è destinato a perdere la vita in una circostanza molto drammatica. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Un Altro Domani, Puntate Spagnole: Carmen toglie la vita a Victor per errore! In Un Altro Domani, la relazione ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 5 marzo 2023)Un: Victor perde la vita sul finale della soap, a causa di un errore commesso da Carmen. Si tratta di una tragedia per tutti… In Un, uno dei personaggi più amati, oltre che uno dei protagonisti assoluti, è sempre stato Victor. Quest’ultimo si è innamorato di Carmen e dopo varie peripezie si è anche sposato con lei. Verso il termine della soap, però, Victor è destinato a perdere la vita in una circostanza molto drammatica.che cosa sta per succedere.Un: Carmen toglie la vita a Victor per errore! In Un, la relazione ...

