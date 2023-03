Anticipazioni Amici 5 marzo e ospiti: tornano Giorgia e Veronica Peparini (Di domenica 5 marzo 2023) Cosa vedremo oggi ad Amici di Maria De Filippi? La conduttrice torna su Canale 5 dopo una settimana di lutto a causa della scomparsa dell’amato marito Maurizio Costanzo. Ieri C’è Posta Per Te con Tiziano Ferro e gli attori di Mare Fuori, oggi il ritorno in tV con il talent show di canto e di ballo. I concorrenti riprendono la corsa verso il serale che li vedrà in sfida gli uni contro gli altri in prima serata su Canale 5. Ma prima, due puntate di speciale pomeridiano di domenica. Domenica 5 marzo, tanti ospiti e allievi pronti a conquistare la t-shirt d’oro per la prossima fase del programma. Ecco nello specifico, cosa vedremo dalle ore 14.00 su Canale 5. Anticipazioni Amici 5 marzo Ad Amici il 5 marzo torna la cantante ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Cosa vedremo oggi addi Maria De Filippi? La conduttrice torna su Canale 5 dopo una settimana di lutto a causa della scomparsa dell’amato marito Maurizio Costanzo. Ieri C’è Posta Per Te con Tiziano Ferro e gli attori di Mare Fuori, oggi il ritorno in tV con il talent show di canto e di ballo. I concorrenti riprendono la corsa verso il serale che li vedrà in sfida gli uni contro gli altri in prima serata su Canale 5. Ma prima, due puntate di speciale pomeridiano di domenica. Domenica 5, tantie allievi pronti a conquistare la t-shirt d’oro per la prossima fase del programma. Ecco nello specifico, cosa vedremo dalle ore 14.00 su Canale 5.Adil 5torna la cantante ...

