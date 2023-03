(Di domenica 5 marzo 2023)è statoto amministratore delegato di, società partecipata di Cdp tramite Cdp Equity, in sostituzione del dimissionario Giuseppe Marino. Lo si legge in una nota ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ansaldo Energia: Fabrizio Fabbri designato da Cdp amministratore delegato - - SimoBenedettini : + Fabrizio Fabbri nuovo AD di Ansaldo Energia - rep_genova : Ansaldo Energia, Fabbri nuovo amministratore delegato [aggiornamento delle 19:32] - PaoloAcciai : Fabrizio Fabbri nuovo Amministratore Delegato di Ansaldo Energia - fisco24_info : Ansaldo Energia:Cdp designa Fabrizio Fabbri come nuovo a.d.: In sostituzione di Giuseppe Marino -

Sostituisce il dimissionario Giuseppe ...Fabrizio Fabbri è stato designato amministratore delegato di, società partecipata di Cdp tramite Cdp Equity, in sostituzione del dimissionario Giuseppe Marino. Lo si legge in una nota secondo cui la designazione è arrivata dal consiglio di ...Un pool di aziende attive principalmente nei settori: costruzioni: Italferr, Itinera, Mapei, Rimond Cimolai, Rizzani de Eccher, We Build;, Eni, Maire Tecnimont, Saipem, Snam, Technip,...

Ansaldo energia, ancora un infortunio sul lavoro: operaio vola giù da una scala e si rompe un piede Genova24.it

Genova – Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha designato Fabrizio Fabbri come amministratore delegato di ...Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha designato Fabrizio Fabbri come Amministratore Delegato di Ansaldo Energia ...