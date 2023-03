Anna Oxa Domenica In | «Non ci sarò a causa del funerale di Costanzo»

(Di domenica 5 marzo 2023) Negli ultimi giorni si è chiacchierato, talvolta a sproposito e con notizie gonfiate prive di fondamento, sulla partecipazione diOxa aIn. Si è parlato anche di una tensione tra l'artista e la Rai, nonostante l'ultimo Festival di Sanremo alle spalle. Mara Venier avrebbe proposto una intervista in studio alla cantante, che sarebbe intenzionata ad accettare. Si è parlato di un cachet stellare richiesto per la partecipazione al contenitore del dì festivo di Rai1 e di problemi legati alle questioni legali in corso con l'azienda di Viale Mazzini.Oxa ha smentito quanto circolato spiegando di non avere alcun problema neanche con Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time. Con un lungo messaggio scritto sui social Milly Milano, legale rappresentante della società Oxarte, ha rotto il silenzio contro chi ha ...

