(Di domenica 5 marzo 2023) Con la scienziata siciliana, che sta costruendo al Fermilab di Chicago il più potente computerstico mai concepito, prande il via una serie di interviste-ritratto dedicate a italiane e italiani che eccellono in campo scientifico e tecnologico

Anna Grassellino, classe 1981, siciliana di Marsala, sposata con uno scienziato russo - ucraino di altissimo livello, è mamma di tre bambini dai 6 agli 11 anni. Che cos'è il quantum computing A cosa serve Il Sole 24 Ore ne ha parlato con la scienziata marsalese, direttrice del centro di Superconducting Quantum Materials and Systems del Fermilab di Chicago, e che l'anno scorso ha ricevuto il Breakthrough New Horizons Prize per la fisica.

Anna Grassellino, la detective dei quanti la Repubblica

