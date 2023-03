Angelus 5 marzo, Papa Francesco e appello contro i trafficanti di esseri umani (Di domenica 5 marzo 2023) Nella seconda domenica di Quaresima, Papa Francesco concentra la sua riflessione che precede l’Angelus sul significato della Trasfigurazione. A questa spiegazione segue poi un forte appello contro i trafficanti di esseri umani. Partendo dal naufragio che, di recente, ha visto moltissime vittime nelle coste della Calabria. Il Vangelo della prima domenica di marzo, seconda della Quaresima, affronta un momento che potremmo definire topico nel Vangelo: la Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In questo passo della sua vita, Gesù decide di portare con sé dei ‘testimoni‘: Pietro, Giacomo e Giovanni. Ai suoi discepoli, come sottolinea Papa Francesco nella riflessione che precede ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 marzo 2023) Nella seconda domenica di Quaresima,concentra la sua riflessione che precede l’sul significato della Trasfigurazione. A questa spiegazione segue poi un fortedi. Partendo dal naufragio che, di recente, ha visto moltissime vittime nelle coste della Calabria. Il Vangelo della prima domenica di, seconda della Quaresima, affronta un momento che potremmo definire topico nel Vangelo: la Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In questo passo della sua vita, Gesù decide di portare con sé dei ‘testimoni‘: Pietro, Giacomo e Giovanni. Ai suoi discepoli, come sottolineanella riflessione che precede ...

