Andrei, morto a 14 anni dopo un malore: 'Ritardi dei medici, la Asl paghi 390mila euro alla famiglia' (Di domenica 5 marzo 2023) Andrei Claudiu Tiseanu è morto nel novembre 2014. Il giovane di appena 14 anni stava andando a scuola a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo , quando fu colpito da un malore improvviso. E, ... Leggi su leggo (Di domenica 5 marzo 2023)Claudiu Tiseanu ènel novembre 2014. Il giovane di appena 14stava andando a scuola a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo , quando fu colpito da unimprovviso. E, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _GobbiLandia : @Giulius888 dopo Travis non posso spendere altri 100 e passa euro.....anche se ci andrei morto - MeddiePel : Io sto così esaurita che se fossi di Roma andrei ad urlare 'Daniele è morto il banano' così almeno si parlerebbe di… - luciabella1969 : @itsmeback_ Ma perché è contagioso? A parte che a me ne frego e non andrei mai a vedere un morto che non mi è mai interessato nulla - aldo_rovi : RT @Pgreco_: Secondo il @Corriere il generale russo Andrei Mordvichev è morto a marzo 2022. -