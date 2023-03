Ancora violenza in famiglia Tenta di soffocare la madre Arrestato per maltrattamenti (Di domenica 5 marzo 2023) La donna, sotto choc, ha riferito alla Polizia che da tempo il figlio 41enne aveva comportamenti aggressivi nei suoi confronti e anche verso la ... Leggi su lanazione (Di domenica 5 marzo 2023) La donna, sotto choc, ha riferito alla Polizia che da tempo il figlio 41enne aveva comportamenti aggressivi nei suoi confronti e anche verso la ...

