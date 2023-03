"Anche una coppia normale". Lino Banfi, scivolone sui gay: panico-Venier (Di domenica 5 marzo 2023) Tanta commozione ma Anche un infelice scivolone sui gay per Lino Banfi che oggi 5 marzo è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai uno. Dopo aver parlato della moglie morta da poco ed essersi molto emozionato, l'attore ha cercato di cambiare tono e ha chiesto: "Che facciamo? Ballo? Canto?". Quindi ha cominciato a raccontare un aneddoto, compiendo però un brutto inciampo. Ma la conduttrice è riuscita subito a metterci una pezza sopra. "C'è una canzone bellissima che a Lucia piaceva molto che è stata messa nella colonna sonora del film, dove come protagonista con me c'è Rosanna (la figlia, ndr). Il film è il Padre delle spose", ha detto Lino Banfi, "e Rosanna faceva la figlia lesbica che sposa una ragazza spagnola. A Lucia piaceva molto questa canzone ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Tanta commozione maun infelicesui gay perche oggi 5 marzo è stato ospite di Maraa Domenica In, su Rai uno. Dopo aver parlato della moglie morta da poco ed essersi molto emozionato, l'attore ha cercato di cambiare tono e ha chiesto: "Che facciamo? Ballo? Canto?". Quindi ha cominciato a raccontare un aneddoto, compiendo però un brutto inciampo. Ma la conduttrice è riuscita subito a metterci una pezza sopra. "C'è una canzone bellissima che a Lucia piaceva molto che è stata messa nella colonna sonora del film, dove come protagonista con me c'è Rosanna (la figlia, ndr). Il film è il Padre delle spose", ha detto, "e Rosanna faceva la figlia lesbica che sposa una ragazza spagnola. A Lucia piaceva molto questa canzone ...

