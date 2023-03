Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Ancelotti: '#Modric sta parlando con il club, farà la scelta giusta' - Pelonimus : @RMadridistaReal Ancelotti, Benzema y Modric. - otracopaduropa : @realmadrid @FCBarcelona_es ANCELOTTI KROOS Y MODRIC A LA PUTA CALLE FLORENTINO PUTISIMA MOMIA - Mlcabrera2612 : @quillobarrios Ancelotti no se atreve a quitar ni a Modric ni a Kross ???????????????????????????? - f_tandy : Kross, Modric e Ancelotti? kkkkkkk -

...farà quello che deve fare. Ne discuterà con il club e prenderà la decisione più opportuna. Non è un problema per lui, né per il Real Madrid, né per me". Infine, su Benzema,ha ...Xavi, arrivato a Madrid senza molti titolari e pieno di preoccupazioni, respira,s'incarta. le scelte Carlo è senza Alaba e Mendy e in mezzo sceglie la vecchia guardia, Kroos econ ......nella mischia da. L'allenatore italiano in questo Clásico dovrà fare a meno di Alaba , Mendy e Rodrygo . Ma al tempo stesso potrà schierare il centrocampo titolare, formato da, Kroos ...

Betis Siviglia-Real Madrid, Ancelotti ne chiama 22: mancheranno ... TUTTO mercato WEB

Dal Real Madrid all'Italia: ad Ancelotti sarà portato via un vero e proprio gioiellino. Ecco di chi si tratta.L'agente di Hakan Calhanoglu si lancia in un nuovo paragone estremo, tra le capacità del suo assistito e quelle di un grande del passato.