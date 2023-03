Anarchici: Borghi (Pd), 'solidarietà a cittadini Torino e grazie a Forze Ordine' (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Molto gravi le violenze realizzate e i danneggiamenti causati a Torino, durante le manifestazioni degli Anarchici. Piena solidarietà ai cittadini che hanno subito danneggiamenti, ed un ringraziamento alle Forze dell'Ordine intervenute per la sicurezza della città”. Così su Twitter il senatore Enrico Borghi, responsabile sicurezza Pd e componente del Copasir. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Molto gravi le violenze realizzate e i danneggiamenti causati a, durante le manifestazioni degli. Pienaaiche hanno subito danneggiamenti, ed un ringraziamento alledell'intervenute per la sicurezza della città”. Così su Twitter il senatore Enrico, responsabile sicurezza Pd e componente del Copasir.

