Anarchici a Torino | questore | Danneggiamenti senza criterio Fontana | Furia vandalica

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 5 marzo 2023) Disordini e decine di fermi, due agenti di polizia feriti: questo, in numeri, il riassunto di quanto accaduto ieri, 4 marzo, a, dove centinaia di, arrivati anche dall'estero, si sono dati appuntamento per una manifestazione di protesta per il caso di Alfredo Cospito. A corteo ormai finito, in serata, sono arrivate le prime reazioni. Ildi, Vincenzo Ciarambino, ha spiegato: la forze di polizia hanno 'indotto' il corteo in un percorso lontano da quello che i dimostranti avevano individuato come "obiettivi sensibili", e quindi si sono avuti "incomprensibili" come quelli alle vetrine dei negozi o alle auto parcheggiate.