Amici 22, perché Ramon e Maddalena sono assenti in studio (Di domenica 5 marzo 2023) Ecco perché Ramon e Maddalena oggi sono assenti in studio ad Amici 22 e non sono presenti in puntata. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 5 marzo 2023) Eccooggiinad22 e nonpresenti in puntata. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ??? 'Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato'. Così - a quanto si apprende - #MariaDeFilippi, tornando… - soraja____ : RT @Debbbbbi: amici 22 retto da amici 20 e da amici 21 perché del resto certe edizioni resteranno per sempre insuperabili - 8PapaveriRossi5 : @FonteUfficiale Perché in base a ciò che imparerà dovrà consolare i suoi amici di ‘ndrangheta. - GriecoLorenzo : Io sono costretto a leggerlo perché purtroppo alcuni amici twitterini ancora lo seguono per prenderlo per il culo.… - piccoliboati : raga io non seguivo amici all'inizio quindi mi dovete spiegare perché wax non porta le scarpe #amici22 -