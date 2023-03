Amici 22 | Mattia Zenzola ottiene la maglia del Serale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Amici22, puntata del 5/03/23: Mattia Zenzola, Wax, Federica Andreani, Samuele Segreto e Alessio Cavaliere conquist… - nonsonomaky : sto su twitter, mentre vedo LDA su Rai1, mentre vedo la partita del barcellona col telefono, mentre vedevo amici pe… - sognialcielo : mattia ti amiamo tantissimo siamo tutti noi fieri di te, continua così, spacca anche al serale e non mollare mai, n… - usernameashh : ti sei ripreso tutto principino?? quella maglia te la meritavi l’anno scorso e te la meriti il doppio quest’anno pe… - xbrsmile : Quando sono stata alla registrazione di Amici ricordo che, tra quelli che più mi hanno lasciato una bellissima impr… -

Intanto il Serale disi avvicina sempre più. Dal 18 marzo 15 allievi approderanno alla fase ... A questi si aggiungono oggi, Samu, Alessio, Federica e Wax . Il percorso invece si interrompe ...Quest'ultima però ha ricevuto un contratto di lavoro per poter ballare dei passi a due condurante il Serale. Questi tutti gli allievi del Serale di2023 : Angelina Mango Maddalena Svevi ...... saranno ben cinque ad accedere al serale: stiamo parlando di Samu,, Wax, Alessio e Federica.chiederà alla conduttrice se l'allievo possa essere protagonista della prossima edizione di, ...

Mattia Levitating 12 febbraio - Amici Clip | Witty TV Witty TV

Dopo aver esultato a qualche migliaio di km di distanza, non abbiamo resistito alla tentazione di chiedere ad Andrea Vavassori un commento a caldo sulla bellissima e sorprendente vittoria in coppia co ...Tutto ciò che c'è da sapere sulla fase finale della 22esima edizione, al via tra un paio di settimane: anticipazioni ufficiali ...