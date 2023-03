Amici 22, Maria De Filippi torna in onda al fianco di Giorgia che condivide una bellissima foto sui social (Di domenica 5 marzo 2023) Questo pomeriggio, domenica 5 marzo, torna in onda su canale 5 alle ore 14 un nuovo appuntamento di Amici. Maria De Filippi torna a formare la classe ad un passo dal serale. Come per C’è posta per te, anche il talent show andrà in onda con una puntata registrata qualche giorno prima della morte del marito Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio. Ospite in studio Giorgia che, con il brano presentato a Sanremo “Parole dette male”, si esibirà in una speciale performance live. La cantante nella giornata di ieri ha deciso di condividere sui social uno scatto che la ritrae abbracciata a Maria in studio. Sono tanti anche i commenti ricevuti, a partire dal cuore lasciato da Paola Turci. “Maria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Questo pomeriggio, domenica 5 marzo,insu canale 5 alle ore 14 un nuovo appuntamento diDea formare la classe ad un passo dal serale. Come per C’è posta per te, anche il talent show andrà incon una puntata registrata qualche giorno prima della morte del marito Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio. Ospite in studioche, con il brano presentato a Sanremo “Parole dette male”, si esibirà in una speciale performance live. La cantante nella giornata di ieri ha deciso dire suiuno scatto che la ritrae abbracciata ain studio. Sono tanti anche i commenti ricevuti, a partire dal cuore lasciato da Paola Turci. “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Amici 22, Maria De Filippi torna in onda al fianco di Giorgia che condivide una bellissima foto sui social - Urobertu : @gianfrancomer11 Ascoltatelo amici, condividetelo con I vostri contatti. Tutta l'umanità è in pericolo, che la Vergine Maria ci aiuti - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #Amici22 - Il Pomeridiano - Puntata del 05/03/2023 - Con Maria De Filippi su Canale 5 (spoiler). - Leonard48598239 : RT @zuccaro_sonia: @TBGTNT @Leonard48598239 @MariaGloriaDiM2 @E22171315 @ilva87161350 @Maria_Lrs_ @searain83 @Poesiaitalia @Cinzia02061263… - JenniferDitalia : RT @gayit: Umberto Gaudino, nuovo amore per il latinista di #Amici di Maria De Filippi? Gli indizi… -