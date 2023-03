AMICI 22: MARIA DE FILIPPI E LE MAGLIE PER IL SERALE. GIORGIA E SAMANTA TOGNI OSPITI (Di domenica 5 marzo 2023) Oggi, domenica 5 marzo, alle ore 14.00, MARIA De FILIPPI conduce lo speciale del talent show AMICI. Da oggi gli allievi che hanno conquistati la maglia oro sono 5: Ramon, Isobel, Maddalena, Gianmarco e Angelina. Quali prossimi talenti che accederanno alla fase SERALE? Super ospite in studio, una delle più grandi voci della musica italiana GIORGIA, che oltre a ricoprire il ruolo di giudice nella gara di canto, si esibisce con il brano “Parole dette male”, con cui ha gareggiato al 73esimo festival di Sanremo (brano che fa parte dell’album “Blu” uscito il 17 febbraio). A valutare la gara di ballo una commissione composta da: Virna Toppi prima ballerina al teatro Alla Scala di Milano, SAMANTA TOGNI coreografa e conduttrice Tv e Veronica Peparini ballerina e coreografa. A ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 marzo 2023) Oggi, domenica 5 marzo, alle ore 14.00,Deconduce lo speciale del talent show. Da oggi gli allievi che hanno conquistati la maglia oro sono 5: Ramon, Isobel, Maddalena, Gianmarco e Angelina. Quali prossimi talenti che accederanno alla fase? Super ospite in studio, una delle più grandi voci della musica italiana, che oltre a ricoprire il ruolo di giudice nella gara di canto, si esibisce con il brano “Parole dette male”, con cui ha gareggiato al 73esimo festival di Sanremo (brano che fa parte dell’album “Blu” uscito il 17 febbraio). A valutare la gara di ballo una commissione composta da: Virna Toppi prima ballerina al teatro Alla Scala di Milano,coreografa e conduttrice Tv e Veronica Peparini ballerina e coreografa. A ...

