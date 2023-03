Ambrosino in gol, entra e segna la rete della speranza per il Cittadella (VIDEO) (Di domenica 5 marzo 2023) Torna alla rete Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli in prestito al Cittadella in Serie B. Il centravanti azzurro trova la seconda rete stagionale, la prima con la maglia veneti dopo il trasferimento dal Como avvenuto a gennaio. Ambrosino è entrato solo nel secondo tempo del match giocato a Ferrara contro la Spal, prendendo il posto di Magrassi. Il punteggio era sull’1-0 e poco dopo e arrivato anche il raddoppio della Spal. Il Cittadella non ha mollato e a circa 10 minuti dalla fine del match è arrivata l’occasione per riaprire la gara: rigore conquistato da Carriero con proprio Ambrosino che si è preso la responsabilità del penalty. Il portiere avversario ha provato a infastidirlo, ma l’attaccante è rimasto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 marzo 2023) Torna allaGiuseppe, attaccante del Napoli in prestito al Cittain Serie B. Il cvanti azzurro trova la secondastagionale, la prima con la maglia veneti dopo il trasferimento dal Como avvenuto a gennaio.to solo nel secondo tempo del match giocato a Ferrara contro la Spal, prendendo il posto di Magrassi. Il punteggio era sull’1-0 e poco dopo e arrivato anche il raddoppioSpal. Il Cittanon ha mollato e a circa 10 minuti dalla fine del match è arrivata l’occasione per riaprire la gara: rigore conquistato da Carriero con proprioche si è preso la responsabilità del penalty. Il portiere avversario ha provato a infastidirlo, ma l’attaccante è rimasto ...

