Ambiente, emissioni di CO2 in aumento. Ma poteva andare peggio (Di domenica 5 marzo 2023) Una crescita inarrestabile. Nonostante le buone pratiche, gli appelli alla riconversione, il boom delle rinnovabili, l'aumento della consapevolezza pubblica sul tema del riscaldamento globale e della necessità di operare azioni per frenarlo, o almeno limitarlo, malgrado tutto questo, nel 2022, le emissioni globali di anidride carbonica dagli usi energetici (produzione elettrica, trasporti, industria, riscaldamento e raffrescamento) sono cresciute dello 0,9%. Certo, è pur sempre meno di quanto inizialmente temuto, ma non un'inversione di tendenza drastica, come servirebbe per tutelare l'Ambiente. Per essere più precisi, le emissioni dagli usi energetici nel 2022 sono aumentate di 321 milioni di tonnellate, raggiungendo un nuovo record di 36,8 miliardi di tonnellate. In particolare, le emissioni dalla ...

