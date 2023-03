Amati: Puglia, “la Regione ha sospeso i test genetici per la prevenzione dei tumori al seno e al colon” Il consigliere regionale: "accaduta un'assurdità" (Di domenica 5 marzo 2023) Fabiano Amati, consigliere regionale della Puglia, esordisce così nella sua comunicazione tramite social nrtwork: “È accaduta un’assurdità.” Secondo Amati “la Regione ha sospeso i test genetici per la prevenzione dei tumori al seno e al colon. Altro che promozione della salute.” Il consigliere regionale attacca la gestione della salute e ritiene violata una legge “che noi stessi” hanno approvato. “E come conseguenza si finisce per agevolare i tumori, soprattutto quelli femminili; forse si vuole festeggiare al meglio l’imminente 8 marzo? Che vergogna Da questo momento comincia la nostra ... Leggi su noinotizie (Di domenica 5 marzo 2023) Fabianodella, esordisce così nella sua comunicazione tramite social nrtwork: “Èun’.” Secondo“lahaper ladeiale al. Altro che promozione della salute.” Ilattacca la gestione della salute e ritiene violata una legge “che noi stessi” hanno approvato. “E come conseguenza si finisce per agevolare i, soprattutto quelli femminili; forse si vuole festeggiare al meglio l’imminente 8 marzo? Che vergogna Da questo momento comincia la nostra ...

