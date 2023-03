Alvino” Ho una notizia per i tifosi, è intervenuto anche De Laurentiis” (Di domenica 5 marzo 2023) Il giornalista Carlo Alvino, noto per il suo legame con il Napoli, ha parlato della situazione allo stadio Maradona riguardo ai divieti imposti dal regolamento. Durante la partita contro la Lazio, lo stadio Maradona del Napoli ha vissuto un momento di silenzio parziale a causa dei divieti imposti ai gruppi organizzati di tifosi. Una piccola parte della Curva A e degli Ultras 72 è stata coinvolta in uno scontro con i tifosi della Roma e, come conseguenza, sono stati puniti con il divieto di trasferta per due mesi e con il divieto di portare bandiere e striscioni per tutto il mese di febbraio e anche durante la partita contro la Lazio stessa. Tuttavia, essendo tesserati, sono riusciti a entrare allo stadio durante la partita contro la Lazio, mentre i gruppi “Area Nord”, “Area Sud”, “Secco Vivo” e “Fedayn” sono stati ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 marzo 2023) Il giornalista Carlo, noto per il suo legame con il Napoli, ha parlato della situazione allo stadio Maradona riguardo ai divieti imposti dal regolamento. Durante la partita contro la Lazio, lo stadio Maradona del Napoli ha vissuto un momento di silenzio parziale a causa dei divieti imposti ai gruppi organizzati di. Una piccola parte della Curva A e degli Ultras 72 è stata coinvolta in uno scontro con idella Roma e, come conseguenza, sono stati puniti con il divieto di trasferta per due mesi e con il divieto di portare bandiere e striscioni per tutto il mese di febbraio edurante la partita contro la Lazio stessa. Tuttavia, essendo tesserati, sono riusciti a entrare allo stadio durante la partita contro la Lazio, mentre i gruppi “Area Nord”, “Area Sud”, “Secco Vivo” e “Fedayn” sono stati ...

