All'Olimpico Roma e Juve si equivalgono

Commenta per primo Roma - Juventus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45e sarà il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità. Nelle ultime sette gare di campionato tra Juventus e Roma, l'incontro si è sbloccato ...6 Dall'.... Si ritrovano proprio lì, dove si erano lasciati quasi sette anni fa esultando per una Coppa Italia appena conquistata ai danni del Milan, Paul Pogba e Paulo Dybala . Questa volta, però, ...Commenta per primo Roma - Juventus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45e sarà il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 85 successi ...

Pogba e Dybala hanno giocato soltanto una stagione in bianconero, al termine della quale l’allora 10 bianconero, Paul Pogba, ha lasciato in eredità il prestigioso numero all’allora 21 bianconero, ...La Juventus scenderà in campo questa sera all'Olimpico nel big match contro la Roma. In vista della prossima gara di campionato, sono tre i bianconeri diffidati: Alex Sandro, Rabiot ...