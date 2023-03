Allegri punta in alto | ecco dove vuole arrivare

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 5 marzo 2023)con le sue ultime parole ha dichiarato tra le righe di volerre in. Questo nonostante una situazione non facile.è determinato e pronto a dimostrare quello che vale la squadra. A conti fatti è sempre stata una delle poche figure che si è sempre schierata a sostegno dei bianconeri. E lo dimostra ogni giorno di più. La PresseLe sue parole in questo caso sono risultate più che appropriate per descrivere la sensazione che ha lasciato ai tifosi. Nessuno ovviamente ha avuto da ridire: tutti quanti sono stati sbalorditi da ciò che ha detto. Non perché fosse inaspettato, ma perché in un momento simile sentire certe cose è linfa vitale. Poco tempo fa tutti aspettavano il suo esonero. Adesso sembrerebbe aver riconquistato addirittura la fiducia dei suoi tifosi. La vittoria in casa del Nantes ha permesso ...