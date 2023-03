Allegri, emozione pre Roma - Juve: la sua cavalla Estrosa sfiora il successo (Di domenica 5 marzo 2023) In attesa del big match fra Roma e Juventus, Max Allegri ha visto la sua cavalla Estrosa arrivare seconda nel premio Ceprano. Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) In attesa del big match frantus, Maxha visto la suaarrivare seconda nel premio Ceprano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Allegri, emozione pre Roma-Juve: la sua cavalla Estrosa sfiora il successo: Premio Ceprano, beffata Estrosa, la cav… - TUTTOJUVE_COM : Bacchetta a RBN: 'Chi critica Allegri non capisce niente. Che emozione il rientro di Pogba' - LLamcaj : RT @JohnNas93625435: La capacità che riconosco ad Allegri è quella di avermi tolto qualsiasi emozione per questo tipo di incontri, salvo im… - Cristianpixio : RT @JohnNas93625435: La capacità che riconosco ad Allegri è quella di avermi tolto qualsiasi emozione per questo tipo di incontri, salvo im… -