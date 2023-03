Alessia Messina da capogiro | il vestito è una gioia per gli occhi

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 5 marzo 2023)da: con il suo belha fatto girare la testa a tutti quanti. Non crederete ai vostriappena vedrete.con questo scatto ha messo a tacere i suoi detrattori una volta per tutti. Ognuno ovviamente su di lei può avere il pensiero che meglio preferisce, ma accanirsi non è mai una scelta saggia. InstagramSoprattutto se il destinatario di queste frasi ingiuriose è una persona che non ha mai fatto del male a nessuno dati alla mano. Viene dunque da pensare che gli attacchi siano destinati alla sua esposizione. Ma di questo non sembra in realtà lamentarsene nessuno. Del resto sarebbe insensato farlo. Il suo fisico è talmente eccezionale che qualsiasi critica sarebbe superflua. Abbiamo visto che la concorrenza sia stata ...